2025’te 64 Milyar Dolar Geliri Bekliyoruz

BAKAN ŞİMŞEK’TEN TURİZM HEDEFLERİ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılına dair turizm hedeflerini paylaştı. Bakan Şimşek, 2025 yılında 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngördüklerini belirtti.

İLK ÇEYREK VERİLERİ KAYDEDİLDİ

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Küresel mal ticaretinde artan riskler hizmet ihracatının önemini daha da artırıyor” dedi. İlk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 61,6 milyar dolar olarak kaydedildi ve ziyaretçi sayısı 62,3 milyon kişi oldu. Turizm gelirlerinin cari dengedeki olumlu seyri desteklediğini ifade etti.