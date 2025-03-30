2025’te A101 Bayramda Hangi Günler Açık?

A101 RAMAZAN BAYRAMI ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan A101 marketlerinin Ramazan Bayramı’ndaki çalışma saatleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da merak ediliyor. Özellikle bayramın 1. günü A101 açık mı, ne zaman kapanıyor gibi sorulara milyonlarca kişi yanıt arıyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı’nda A101 bayramda hizmet verecek mi? A101 marketleri hangi gün ve saatlerde açık olacak? İşte A101’in bayram dönemindeki çalışma saatlerine dair ayrıntılar…

30 MART’TA A101 KAPALI OLACAK

Ramazan Bayramı’nın 1. günü olan 30 Mart 2025 Pazar günü, A101 marketlerinin kapalı olması bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bayramın ilk günü A101, BİM ve ŞOK gibi büyük zincir marketler hizmet vermiyor.

31 MART VE 1 NİSAN’DA NORMA DÖNÜŞ

Bayramın 2. ve 3. günlerinde ise (31 Mart ve 1 Nisan 2025), A101 marketlerinin 09.00 – 21.00 saatleri arasında normal çalışma düzenine dönmesi öngörülüyor.