2025’te AÖF Kayıtları Başlıyor

KAYIT SÜRECİ ÖNEMİ

2025 yılı itibarıyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) eğitim almak ya da mevcut eğitimine devam etmek isteyen birçok öğrenci için kayıt süreci kritik bir aşama oluşturuyor. Açık Öğretim Üniversitesi kayıtlarının ne zaman başlayacağı, AÖF kayıtlarının nasıl yapılacağı, kayıt yenileme tarihleri ve bu süreçte izlenmesi gereken adımlar merak konusu. İlk kez başvuru yapacak ya da kayıt yenileme işlemi gerçekleştirecek öğrenciler, aşağıdaki bilgilerle 2025 AÖF kayıt sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilecek. İşte detaylar…

YENİ KAYIT TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde yeni kayıtlar 2025-2026 öğretim yılı için 1 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp, 5 Eylül 2025 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek. Ayrıca, ikinci üniversite kaydı yaptırmak isteyen öğrenciler için kayıt dönemi 14 Temmuz 2025 ile 17 Ekim 2025 tarihleri arasında planlanmıştır. Kayıt işlemleri için e-Devlet şifresi ile aoskayit.anadolu.edu.tr adresine girilmesi ve seçilen programa göre ödeme yapılması gerekmektedir.

KAYIT İŞLEMLERİ

Yeni öğrenciler için kayıt işlemleri şu tarihlerde yapılacak: YKS ile yeni kayıtlar için 1-5 Eylül 2025, ikinci üniversite kayıtları için 14 Temmuz – 17 Ekim 2025, yatay geçiş kayıtları için ise 8-12 Eylül 2025 (ekleme için 13-17 Ekim 2025). Kayıt işlemleri aşağıdaki adımlarla tamamlanıyor:

– Online Başvuru: e-Devlet şifresiyle aoskayit.anadolu.edu.tr’ye giriş yapılır.

– Program Seçimi ve Kayıt: Başvuru tipi seçilip programa kayıt gerçekleştirilir. Ödeme sayfası, seçim yapıldıktan sonra aktif hale gelir.

– Gerekli belgeler ve bilgiler sisteme girilir, ardından ödeme işlemi yapılmalıdır.

Güz dönemi kayıtları 6 Ekim – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilir. Bu dönemde ders ekle/sil işlemleri gerçekleştirilir. Bahar dönemi ders seçimi ise 2 Şubat – 13 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacaktır. Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr veya aosogrenci.anadolu.edu.tr adreslerinden giriş yaparak güncel ders seçimlerini yapmaları ve harç ile materyal ücretlerini kontrol etmeleri önem arz ediyor.

Kayıt süreci ile ilgili tüm adımları dikkatlice takip ederek, öğrencilerin AÖF kayıt işlemlerini kolaylıkla tamamlaması mümkün.