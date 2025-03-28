2025’te Arefe Günü Oruç Tutulacak Mı?

Ramazan ayı boyunca oruç tutan bireyler, bayram gününden bir gün önce gerçekleşen arefe günü oruç tutulup tutulmayacağını merak ediyor. 2025 yılına baktığımızda, arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Arefe Günü, Ramazan ayının son günü olduğu için bu günde oruç tutulması gerekiyor. Arefe günü oruç tutmanın fazileti hakkında Hz. Peygamber’in “önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını” belirttiği hadisler bulunmaktadır.

SON DAKİKA GELİŞMESİ

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olarak belirlendi. Arefe günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü kutlanacak. Ramazan ayının son günü olarak oruç tutulacağı ifade ediliyor. Ayrıca, Zilhicce’nin ilk dokuz günü oruç tutmanın müstehap olduğu kabul edilir. İlgilenen kişiler, bu günlerin tamamını tutabilir ya da yalnızca birkaç gününü tercih edebilir.

DİNDE ÖNEMİ

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün, dinde büyük bir anlamı vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu günü oruçlu geçirmenin önemi hakkında “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) ifadesini kullanmıştır. Ancak, hacda bulunan bireylerin yapacakları ibadetleri aksatmaması ve sıkıntıya düşmemeleri açısından Arefe günü oruç tutmamaları daha uygun görülüyor (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).