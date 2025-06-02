2025’te Arefe Günü Yarım Gün

KURBAN BAYRAMI AREFESİ TATİLİNE DAİR DETAYLAR

5 HAZİRAN 2025 TARİHİ PERŞEMBE GÜNÜ KURBAN BAYRAMI AREFESİ’NE KARŞILIK GELİYOR. Her yıl olduğu gibi arefe günü için resmi tatil uygulaması merak ediliyor. Arefe günü resmi tatil mi? sorusu, hem kamu çalışanlarını hem de öğrencileri doğrudan etkileyen önemli bir konu. Peki, 5 Haziran 2025 Perşembe günü resmi tatil uygulanacak mı?

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN RESMİ TATİL

Arefe günü her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. 2025 yılındaki Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Bu tarih de yarım gün tatil kapsamına giriyor. Kamu kurumları ile okullar, arefe günü sabah saatine kadar hizmet vermekte, öğleden sonrasına ise tatil uygulanmaktadır.

ÖĞRENCİLER İÇİN TATİL UYGULAMASI

5 Haziran Perşembe günü, öğrenciler sadece sabah derslerine katılacak. Öğleden sonra okul tatil olacağı için çocuklar bu saatin ardından evlerinde dinlenebilecek. Arefe gününe dair ayrıntılar, birçok kişi için önemli bilgiler arasında yer alıyor.