2025’te Bireysel Araçlara TTB Zorunluluğu Kalktı

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ’NDE YENİ DÜZENLEMELER

Bugün gerçekleştirilen tebliğ değişikliğiyle, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) çerçevesinde 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren piyasaya sunulacak bireysel araçlara taşıt tanıma birimi (TTB) taktırma zorunluluğu kaldırıldı. Akaryakıt satışlarının dijital ortamda kayıt altına alınarak sektördeki şeffaflığın artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek amacıyla geliştirilen UTTS’de TTB montajları ve akaryakıt istasyonlarına donanım montajları devam ediyor. Uygulama Genel Tebliğine göre, kiralama yoluyla edinilen ya da işte kullanılan taşıtların en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar TTB taktırması gerekiyor. Bunun dışındaki taşıtların, akaryakıt dağıtım şirketlerinin TTS kayıtlarına dahil olup 1 Temmuz 2025’e kadar TTB montajı yüklenecek.

MUHAFAZALAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Tüm mükelleflerin, utts.gov.tr adresinden gerekli işlemleri gerçekleştirerek, Türkiye genelindeki yetkilendirilmiş montaj firmalarından kendilerine en uygun montaj noktasını seçip 30 Nisan 2025 gün sonuna kadar TTB montaj işlemlerini tamamlaması gerekiyor. UTTS, yakıt alımında plaka bilgilerini otomatik olarak kaydederek usulsüz belge düzenlenmesini engellemeyi sağlıyor. Bu sayede her yıl milyarlarca liralık vergi kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca, UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler Vergi Usul Kanunu (VUK) çerçevesinde hiç düzenlenmemiş sayılacak, bu durumda belirtilen süre içerisinde sisteme kaydolmayan mükelleflerin akaryakıt harcamalarını gider olarak gösterme imkanı olmayacak.

YENİ TEBLİĞLER VE UZATIMLAR

29 Mart 2025 tarihinde yapılan tebliğ değişikliğiyle, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren tescil edilerek piyasaya sürülecek bireysel araçlara TTB yükümlülüğü kaldırılıyor. Öte yandan, LPG’li araçlara TTB montajı ve akaryakıt istasyonlarında yer alan LPG adalarına taşıt tanıma okuyucu (TTO) kurulum süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılıyor. UTTS kapsamında montaj ve aktivasyonu tamamlanmış araç sayısı 1.3 milyonu geçmiş durumda. Araç sahipleri, TTB taktırma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla utts.gov.tr adresine girerek kayıt ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yetkililer, vatandaşların işlemlerini yalnızca utts.gov.tr adresinden yapmalarını, benzer isimlerle açılan sahte internet sitelerine itibar etmemelerini ve bu sitelerden işlem yapmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.