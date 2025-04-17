2025’te Dolar mı Altın mı?

DOLAR VE ALTIN SEÇENEKLERİ 2025 YATIRIMLARINDA

Yatırımcılar, 2025 yılında hangi araca yönelmenin daha avantajlı olacağını sorguluyor. Dalgalı piyasa koşulları nedeniyle “dolar mı altın mı?” sorusu önem kazanıyor. Uzmanlar, güvenli liman arayışında olan yatırımcılara çeşitli önerilerde bulunuyor. Peki, 2025’te yatırım yaparken hangi seçenek daha cazip olacak?

DOLAR/TL VE PİYASA ANALİZİ

Dolar/TL, güne 38,1470 seviyesinden başlarken, önceki kapanışında 38,1380 seviyesini gördü. Bugün saat 09.10 itibarıyla işlem, önceki kapanışın hemen üzerinde devam ediyor. O sırada avro/TL yüzde 0,2 artışla 43,5790’dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 50,3890’dan işlem görüyor. Doların dalgalı seyri, yatırımcılar için belirsizlik yaratmaya devam ediyor.

Altın, jeopolitik riskler ve artan enflasyonist baskılar karşısında yatırımcılar için güvenli bir liman olma işlevini sürdürüyor. Uzmanlar, altının 2025 yılı için uzun vadeli yatırımcılar için güçlü bir koruma aracı olacağını öngörüyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde ticari tarifelerin artırılması, enflasyonist baskıları etkileyen önemli konular arasında yer alıyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve istihdam hedefleri arasındaki gerilimli durumu vurguladı. Powell’ın açıklamalarında, “Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel” dediği dikkat çekiyor. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mart ayında gerçekleştirdiği 250 baz puanlık faiz indirimi ve son olarak yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutma kararı yatırım piyasalarında da sürpriz etkisi yarattı. Ekonomistler, önümüzdeki dönem için Merkez Bankası’nın faiz kararlarının piyasalar üzerindeki etkilerini izlemeye devam edecek.