2025’te Elektrikli Araçlar Öne Çıkacak!

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI ARTIYOR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin Haziran ayı raporuna göre, elektrikli araç satışları hibrit modelleri geçmeyi başardı ve dizel araçların pazarındaki etkisini artırıyor. Benzinli otomobiller, pazarın yüzde 42’si ile liderliğini sürdürürken, elektrikli araçların pazar payı da yüzde 27,3’e yükselmiş durumda.

FİYAT ARTIŞLARI ELEKTRİKLİ ARAÇLARI CAZİP HALE GETİRİYOR

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının 50 TL seviyelerine çıkması, özellikle şehir içi kullanıcıları için elektrikli araçları daha ekonomik bir alternatife dönüştürüyor. İçten yanmalı motorlu araçların bakım maliyetleri, motor yağı, filtre değişimleri, şanzıman bakımları ve egzoz sistemleri gibi periyodik harcamalarla devam ediyor. Ancak elektrikli araçlarda bu tür bakım ihtiyaçları bulunmuyor.

KARŞILAŞTIRILDIĞINDA MALİYET FARKLILIĞI

Günümüzde ortalama bir elektrikli araç, 100 km mesafede yaklaşık 16-20 kWh elektrik tüketiyor. Ev tipi elektrik tarifeleri ile hesaplandığında bu maliyet 60-70 TL civarında kalıyor. Ortalama 6 litre yakan bir benzinli aracın bu mesafeyi kat etme maliyeti ise yaklaşık 300 TL’ye ulaşmakta. Böylece elektrikli araçlar, aynı mesafeyi benzinli ve dizel modellere göre üçte bir hatta dörtte bir maliyetle kat edebiliyor.