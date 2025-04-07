2025’te En İyi Binance Alternatifleri

2025 YILI İÇİN EN İYİ BINANCE ALTERNATİFLERİ

Bu yazıda 2025 yılı için en iyi Binance alternatiflerini detaylı bir şekilde inceliyoruz. Hangi borsa ne tür avantajlar sunuyor, karar vermeden önce bilmeniz gereken tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

COINBASE

Coinbase, kripto dünyasına yeni adım atanlar için en ideal Binance alternatifi olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu arayüzü, kapsamlı eğitim içerikleri ve güçlü güvenlik altyapısıyla dikkat çekiyor. ABD’nin en büyük ve bilinen borsalarından biri olan Coinbase, yatırımcıların platforma kolayca adapte olmasını sağlıyor. Ayrıca “Coinbase Earn” programıyla kullanıcılar belirli kripto paralar hakkında bilgi ediniyor ve küçük miktarlarda kripto para kazanma fırsatına sahip oluyor.

KRAKEN

Kraken, ABD merkezli bir borsa olarak yasalara tam uyumluluğu ve şeffaflığı ile dikkat çekiyor. Rezerv kanıtı yayınlayan ilk borsalardan birisi olan Kraken, yatırımcıda güven hissi yaratıyor. Geniş işlem çifti seçenekleriyle birçok itibari para birimi üzerinden kripto alım-satım imkanı sunabiliyor. Ethereum, Bitcoin gibi popüler coin’lerin yanında Monero ve EOS gibi daha az bilinen projelere de destek veriyor. Yaklaşık 221 farklı varlığı destekleyen bu borsa, düşük komisyon oranlarıyla çalışıyor. Ancak arayüzü biraz karmaşık olduğundan, yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi daha dik olabiliyor.

OKX

Dünyanın en büyük borsalarından biri olan OKX, ABD dışındaki kullanıcılar için mükemmel bir alternatif. Geniş ürün yelpazesi ile alım-satım, stake ve borçlanma işlemleri yapılabiliyor. DeFi hizmetleri sunan OKX, kullanıcılarına kripto teminat göstererek borç alma ve yüksek getirili stake etme fırsatını tanıyor. Ayrıca OKB token sahipleri daha düşük komisyon avantajlarından yararlanabiliyor.

BYBIT

Bybit, özellikle türev işlemler konusunda uzmanlaşmış bir platform. 2018’de kurulan bu borsanın iki milyonu aşkın kullanıcısı var. Binance’te maksimum kaldıraç oranı yüzde 50 iken, Bybit’te bu oran yüzde 100’e kadar çıkabiliyor. Stake, NFT pazarı, kripto kredileri, kopya ticaret ve ödül merkezi gibi çeşitli özelliklerle donatılmış. Mobil uygulaması oldukça kullanıcı dostu ve güvenlik önlemleri arasında iki faktörlü kimlik doğrulama ile gelişmiş fiyatlandırma sistemleri bulunuyor. Yeni başlayanlar için demo hesap seçeneği de mevcut.

MEXC

MEXC, geniş altcoin yelpazesi ile Binance’e güçlü bir rakip konumunda. Binance’in desteklediği 500 civarı kripto para ile kıyaslandığında, MEXC’de 1.480’den fazla kripto para işlem görebiliyor. Anlık (spot) işlemler sıfır komisyonla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca kaldıraçlı işlemler ve vadeli işlemler konusunda zengin seçeneklere sahip. MEXC’nin “Copy Trading” özelliği ise başarılı yatırımcıların işlemlerini otomatik olarak takip etme imkanı sunuyor. Fiyatlandırma modeli, Binance’e benzer şekilde “market yapıcı/alıcı” yapısına dayanıyor.

ETORO

İlk olarak 2007’de İsrail’de kurulan eToro, forex ile başladığı yolculuğuna hisse senedi, ETF, kripto para ve otomatik portföy yönetimi gibi birçok hizmet ekleyerek devam ediyor. Hem geleneksel finansal varlıklara hem de kripto paralara yatırım yapan kullanıcılar için ideal bir alternatif oluşturuyor. 20 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan bu platform, özellikle sosyal yatırım özelliği “CopyTrader” ile dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde başarılı yatırımcıların işlemleri kopyalanabiliyor. 2022 itibarıyla ABD pazarına da giriş yapan eToro, bazı eyaletlerde henüz aktif olmasa da platforma demo hesapla giriş yaparak deneyim kazanmak mümkün. Ancak platformun sunduğu kripto para sayısı sınırlı; sadece 21 farklı dijital varlık bulunuyor.