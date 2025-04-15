2025’te En Popüler Kız İsimleri Açıklandı

2025 YILINDA EN POPÜLER KIZ BEBEK İSİMLERİ

2025 yılı için Türkiye’de en çok tercih edilen kız bebek isimleri açıklandı. Bu liste, yeni doğum yapan veya bebek bekleyen aileler için hızlı bir rehber niteliği taşıyor. Özellikle “2025’te en çok tercih edilen kız ismi hangisi oldu?” sorusu, son günlerde arama motorlarında sıkça sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geleneksel Türk isimlerinin yanı sıra modern, kısa ve anlamlı isimlerin de listede öne çıktığı görülüyor.

POPÜLER İSİMLERİN LİSTESİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı doğum istatistiklerine dayanan listede en popüler kız bebek isimleri şu şekilde sıralanıyor: Zeynep – 10.063, Elif – 6.448, Asel – 6.432, Asya – 6.306, Defne – 5.795, Nehir – 5.244, Azra – 5.194, Zümra – 4.835, Eylü – 4.422, Ecrin – 4.179, Meryem – 3.645, Lina – 3.495, Eslem – 3.463, Masal – 3.311, Ebrar – 3.269, Elisa – 3.254, Ela – 3.163, Alya – 2.962, Zehra – 2.934, Miray – 2.907, Duru – 2.775, Hiranur – 2.615, Buğlem – 2.611, Ada – 2.606, Yağmur – 2.605, Esila – 2.329, İkra – 2.326, Öykü – 2.214, Gökçe – 2.201 ve Melek – 2.184.

2025 yılında ebeveynlerin sıkça tercih ettiği isimler arasında sürprizlerle dolu bir liste bulunuyor. Bunun yanı sıra, bu isimlerin her biri farklı anlamlar taşıyor ve kültürel anlamda zengin bir çeşitlilik sunuyor.