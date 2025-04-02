2025’te Evleneceklere Büyük Destek ve İndirimler

HÜKÜMETİN DESTEKLERİ ARTIRILIYOR

2025’i “Aile Yılı” ilan eden hükümet, evlilik hazırlığındaki gençlere yönelik desteklerini artırıyor. 150 bin TL’lik faizsiz finansman desteği sonrası, mobilya, beyaz eşya, züccaciye ve ulaşım sektörlerinde büyük indirim kampanyaları başlıyor.

MOBİLYA VE ZÜCCACİYE SEKTÖRÜNDE BÜYÜK İNDİRİMLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel sektörle iş birliği yaparak ev kuracak çiftleri rahatlatacak adımlar atıyor. Mobilya sektöründeki indirim %35’e varırken, züccaciye ve küçük ev aletlerinde ise bu oran %50’ye ulaşabiliyor. İlgili protokoller imzalanmak üzere. Düğün paketlerinin fiyatları ise 80 bin TL’den başlayacak.

DÜĞÜN PAKETLERİ 80 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, “Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı içeren düğün paketleri 80 bin TL ile 195 bin TL arasında olacak. Tüm üyelerimiz genç çiftler için kampanyaya katılacak” açıklamasında bulundu. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan da, “Nisan’da düğün sezonu açılıyor, %35 indirimle destek vereceğiz” diye ekliyor.

ZÜCCACİYE SEKTÖRÜNDE “ÇEYİZ ŞENLİĞİ”

Züccaciye sektöründe “çeyiz şenliği” kampanyası 15 Nisan’da başlayacak. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, “Bir hafta sürecek etkinlikte %50’ye varan indirimler olacak. Black Friday tarzı bir çalışma hedefliyoruz” açıklamasında bulunuyor.

ULAŞIMDA AİLEYE ÖZEL FIRSATLAR

Destekler ev eşyasıyla sınırlı kalmıyor. Şehirlerarası otobüs firmaları, aile olduklarını belgeleyen 2-4 yolcuya %40’a kadar indirim sunacak. Ayrıca, Türk Hava Yolları yurt içi uçuşlarda %15 indirim kampanyası başlattı; bu kampanya yıl sonuna kadar geçerli olacak.