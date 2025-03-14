2025’te İlk Turist Kafilesi Dalaman’a İndi

İNGİLTERE’DEN GELEN İLK TURİST KAFİLESİ

2025 yılının başlarında, İngiltere’nin Bristol şehrinden Muğla’nın Dalaman Havalimanı’na ilk toplu turist kafilesi geldi. Dalaman’a inen toplam 149 yolcu, terminalde çiçekler ve hediyelerle karşılandı. Sezonun açılışı için gerçekleşen törene Dalaman Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Mesut Yakuta ile DHMİ Dalaman Havalimanı Başmüdürü Özay Güçlü de katıldı.

HAVALİMANI HEDEFLERİ

Dalaman Havalimanı, geçen yıl 5.6 milyon yolcu sayısına ulaştı ve 2025 yaz sezonunda pazarlama faaliyetlerinin etkisiyle daha fazla destinasyona hizmet vermeyi planlıyor. Ayrıca, yeni seyahat trendleri doğrultusunda yolcu deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu yıl için 67 destinasyona uçuş düzenlenmesi hedefleniyor ve 22 farklı ülkeden gelen misafirlere hizmet verilecek.