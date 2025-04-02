2025’te Kripto Ekosisteminde Güvenlik Krizi

KRİPTO PARA EKOSİSTEMİNDE GÜVENLİK SORUNLARI BAŞ GÖSTERİYOR

2025 yılı kripto para sektörü, güvenlik açısından kötü bir başlangıç yapıyor. Blockchain güvenlik firması CertiK’in yayımladığı rapora göre, yılın ilk çeyreğinde siber saldırganlar toplamda 1,67 milyar dolar değerinde kripto varlık çaldı. Bu kayıp, önceki çeyreğe göre üç kat daha fazla bir artış sergiliyor ve çalınan fonların geri dönüş oranı da dramatik bir şekilde düştü.

DEVASA KAYIP RAKAMLARI

CertiK’in yayımladığı raporda, 2025 yılının ilk üç ayında siber saldırganlar tarafından çalınan kripto varlıklarının değeri 1,67 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Bu rakam, 2024 yılının son çeyreği ile kıyaslandığında yüzde 303 oranında büyük bir artış gösteriyor. Uzmanlar, bu kaybın, 2024 yılı içinde yaşanan toplam kayıpların üçte ikisini oluşturduğunu ifade ediyor. Dikkat çekici olan ise, bu kayıpların büyük çoğunluğunun tek bir olaydan kaynaklanması. Bybit saldırısında yaşanan 1,45 milyar dolarlık kayıp, toplamın büyük bir kısmını oluşturuyor.

HACK OLAYLARI VE YÖNTEMLERİ

CertiK uzmanları, yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen 197 hack olayını detaylı bir şekilde inceledi. Bu saldırılardan 98’inin Ethereum ağı üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Bybit olayından sonra, Ocak ayında gerçekleşen 71 milyon dolarlık Phemex soygunu ve kripto dijital bankacılık devi Infini’nin maruz kaldığı 49,5 milyon dolarlık güvenlik ihlali en büyük iki saldırı olarak kaydedildi. Raporda, kimlik bilgileri çalınarak gerçekleştirilen kimlik avı saldırılarının 81 olayla en yaygın yöntem olmaya devam ettiği belirtiliyor. Ayrıca, 15 vakada özel anahtarların ele geçirildiği tespit edildi.

GERİ DÖNÜŞ ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Güvenlik uzmanlarının endişelendiren bir diğer durum, çalınan fonların geri dönüş oranındaki büyük düşüştür. Önceki çeyrekte yüzde 42,09 olan geri dönüş oranı, 2025 yılının ilk çeyreğinde yalnızca yüzde 0,38’e geriliyor. Şubat ayında ise çalınan hiçbir kripto varlığın geri döndüğü bildirilmiyor.