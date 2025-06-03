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2025’te Öğretmen Maaşlarına Zam Bekleniyor

ENFLASYON ORANINA GÖRE ÖĞRETMEN MAAŞLARINA ZAM BEKLENİYOR

2025 yılının ilk beş ayında meydana gelen enflasyon oranı dikkate alınarak öğretmen maaşlarına temmuz ayı itibarıyla yüzde 15’lik bir artış yapılması öngörülüyor. Eğer bu oran gerçekleşirse, öğretmenlerin ücretleri de yeni rakamlarla belirginleşiyor.

YENİ MAAŞLAR NETLEŞİYOR

Zam senaryosuna göre, en yüksek maaş 81.108 TL ile başöğretmenlere ödenecek. Öte yandan, sözleşmeli öğretmenlerin maaşlarının ise 61.424 TL’ye yükselebileceği tahmin ediliyor. Ancak bu hesaplamalar tahmini olup, kesin oran haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

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