2025’te Tamamlanacak Tarım Sayımı Yapılacak

GENEL TARIM SAYIMI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ÇİFTÇİLERİN ALIN TERİ ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

ÇALIŞMALAR TARIM SEKTÖRÜNE BÜYÜK KATKIDA BULUNACAK

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl Müdürümüz Ayhan Temiz, 1 Temmuz’da başlayan ve 31 Aralık 2025’te tamamlanması planlanan, Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde yürütülen Genel Tarım Sayımı çalışmalarını Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde yerinde inceledi. 2025 yılı sonunda tamamlanacak bu önemli çalışma ülkemiz tarımının röntgenini çekecek, geleceğe yönelik stratejilerin oluşturulmasına kritik veriler sağlayacak. Çiftçilerimizin alın teriyle oluşacak bu veriler, tarımın geleceğine ışık tutacaktır” ifadeleri paylaşıldı.