2025’te Türkiye’de Vergi Sistemi Değişti. Basit Usul Kaldırıldı, Gerçek Usul Getirildi. Küçük İşletmelere Yeni Yükümlülükler Bekliyor. Gerçek Usul, Daha Detaylı Hesaplama Gerektiriyor

2025 YILINDA VERGİ SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

2025 yılı, Türkiye’deki vergi sisteminde önemli yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Esnaflar ve küçük işletmeler için büyük bir dönüşüm gerçekleşiyor. “Basit usul kaldırıldı mı?” sorusu gündemde. Hangi meslek grupları bu usul dışında kalıyor? Gerçek usule geçişle esnafların beklediği değişiklikleri ve bu sürecin işletme sahiplerinin vergilerini nasıl etkileyeceğini merak ediyoruz. Ayrıca, basit usul ile gerçek usul arasındaki farklar nelerdir? Bu soruların yanıtları haberde mevcut.

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDAKİ ESNAFLAR

9 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ve nüfusu 30.000’in üzerinde olan ilçelerdeki esnaflar için basit usul defter tutma imkânı kaldırıldı. Bu durum, özellikle küçük işletmelerin vergi yükümlülüklerini direkt olarak etkileyerek, gerçek usule geçiş sürecini hızlandırıyor. Basit usul, küçük esnafların ve düşük gelirli işletmelerin vergisel yükümlülüklerini kısmen daha kolay bir şekilde yerine getirebilmeleri açısından önemliydi. Ancak 2025 itibarıyla yapılan bu düzenlemeyle birlikte, bu imkânlardan yararlanamayan birçok esnaf gerçek usule geçiş yapmak zorunda kalacak.

GERÇEK USULE GEÇİŞ

Basit usulün kaldırılmasıyla birlikte, gerçek usule geçiş yapan esnaflar, basit defter yerine işletme defteri veya bilanço esasına göre defter tutma zorunluluğuna tabi olacak. Bu durum, işletmelerin mali kayıtlarını daha ayrıntılı bir biçimde tutmalarını gerektiriyor. “Basit usul ve gerçek usul arasındaki farklar, işletme sahiplerinin günlük işleyişlerini belirgin şekilde etkiler.” İşte iki vergi usulü arasındaki temel farklar: 1. Vergilendirme Yöntemi — Basit Usul: Götürü gider yöntemi kullanılıyor, işletme geliri üzerinden belirli bir yüzde vergi hesaplanıyor. Gerçek Usul: Gelir ve giderler detaylı bir biçimde kaydediliyor, gerçek kazanç üzerinden vergi ödeniyor. 2. Defter Tutma — Basit Usul: Götürü usul defteri tutularak işlemler basit bir şekilde kaydediliyor. Gerçek Usul: İşletme defteri veya bilanço esasına göre detaylı muhasebe yapılıyor. 3. Vergi Beyannamesi — Basit Usul: Daha az kapsamlı ve sayıda beyanname veriliyor. Gerçek Usul: Daha ayrıntılı ve karmaşık beyannameler hazırlanıyor.

BASİT USULÜN AVANTAJLARI

Basit usulün sağladığı avantajlar, özellikle küçük esnaf için önemli kolaylıklar sağlıyor. Daha az muhasebe yükü getirmesi, daha düşük vergi yükü oluşturması ve kapsamlı beyanname gereksizliği gibi avantajlar sunuyor. Esneklik de bu sistemin bir diğer önemli yanıdır; küçük işletmeler için vergi mükellefiyetlerini yerine getirmek daha kolaydır. Ancak gerçek usul, işletmelere bazı avantajlar da sunuyor. Gerçek giderleri göstererek daha yüksek vergi indirimleri alabilme, gelişmiş kredi ve finansman imkanları gibi olanaklar sağlıyor.

BASİT USULÜN KAPSAMI

Basit usul, belirli meslek grupları ve iş kollarına hitap ediyordu. Bu gruplar arasında toptancılar, perakendeciler, serbest meslek sahipleri ve küçük hizmet sektörü işletmeleri yer alıyordu. Ancak 2025 yılı itibarıyla yapılan düzenleme ile daha fazla esnaf gerçek usule tabi tutuldu. Basit usul vergi oranları, işletmenin yıllık gelirine bağlı olarak değişiyor ve 2025 düzenlemesiyle gerçek usule geçen işletmeler, gelirlerinin %20-30’u arasında değişen oranlarda vergi ödemek zorunda kalacaklar.