2025’te Yurt Dışı Çıkış Harcı 1000 TL

YENİ YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI UYGULAMASI

2025 yılı 9 Eylül tarihi itibarıyla, yurt dışına çıkmayı planlayan Türk vatandaşlarını etkileyen önemli bir değişiklik yürürlüğe girmiştir. Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu yurt dışı çıkış harcı Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1000 TL’ye yükselmiştir. 2024 yılının sonuna kadar 500 TL olarak uygulanan tutar, 1 Ocak 2025’ten itibaren 710 TL olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, 2025 yılı itibarıyla yurt dışına çıkış harcı 1000 TL olmuştur.

HARÇ PULU UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Tekrar belirtmek gerekirse, 2025 yılı yurt dışı çıkış harcı 1000 TL olarak uygulanacaktır. Bu miktar, Vergi Usul Kanunu’nun yeniden değerleme oranına dayanarak ilgili Cumhurbaşkanlığı kararıyla güncellenmektedir. Ayrıca, basılı “harç pulu” uygulamasına 1 Ocak 2025 itibarıyla son verilmiştir.

ÖDEME YÖNTEMLERİ VE MUAFİYETLER

Yurt dışı çıkış harcının nasıl ödendiğine dair detaylar şu şekildedir: “Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama” menüsünden, ödemenin durumu dijital ortamda kontrol edilebiliyor. Yurtdışına çıkış harcı aşağıdaki koşullara sahip kişiler için muafiyet sağlamaktadır: Ticari araç mürettebatındaki muafiyet, araçla birlikte ve fiilen görevli olanlar için geçerli. Örneğin, kara taşıtlarında bir ticari minibüs veya kamyonette bir kişi muaf tutulabiliyor; diğer motorlu kara taşıtlarında ise en fazla üç kişi bu muafiyetten faydalanabiliyor.

HARÇ ÜCRETİNİN ÖDENMESİ ZORUNLULUĞU

Evet, yurt dışına yapılacak her çıkışta harç tekrardan ödenmek zorundadır. Harç, “çıkış başına” uygulanan bir yükümlülüktür; yani her seyahat için yeniden ödeme yapılması gerekmektedir.