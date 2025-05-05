2025 Temmuz maaş zammı önemli. TÜİK’in verileri belirlendi. Emekli ve memur zammı bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri %13,36 alacak. Memurlar %5 ek zammı bekliyor. Zam oranları Mayıs’ta kesinleşecek

EMEKLİ VE MEMURLAR İÇİN KİTLESEL ÖNEMİ OLAN MAAŞ ARTIŞI

Temmuz ayında gerçekleşecek maaş artışı, milyonlarca emekli ve memur için kritik bir konu. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Özellikle yılın ilk dört ayına dair verilerin ardından, 2025 Temmuz zammı öncesi oluşan 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Bu gelişme ile birlikte “Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek?” sorusu, kamu çalışanları ve emekliler arasında en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Peki, emekli ve memur maaş zammı için 4 aylık enflasyon farkı nedir? Memurlar ve emekliler ne kadar zam alacak? İşte, detaylar.

ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI

Milyonlarca emekli ve memurun yakından takip ettiği 2025 Temmuz maaş zammı için önemli olan 4 aylık enflasyon farkı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık toplam enflasyon farkı %13,36, memur ve memur emeklileri için ise %12,29 olarak hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her 6 ayda bir gerçekleşen enflasyon oranı kadar maaş zammı alırken; memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden doğan zamların yanı sıra enflasyon farkı da alıyor. 2025 Temmuz ayında uygulanacak zam oranlarının netleşmesi için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor. Ancak mevcut verilere göre memurların %5 toplu sözleşme zammı ile birlikte %17,29’a kadar bir artış alması öngörülüyor.

TEMMUZ 2025 İÇİN ÖNEMLİ GÖSTERGELER

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekli ve memur maaş zammı için Temmuz 2025 dönemi yaklaşırken, ilk 4 aylık enflasyon verileri zam oranları hakkında değerli ipuçları veriyor. TÜİK’in Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. İlk 4 ayda açıklanan veriler doğrultusunda Ocak enflasyonu %6,70, Şubat enflasyonu %4,53, Mart enflasyonu %3,16 ve Nisan enflasyonu %3,18 olarak belirlendi. Böylece ilk 4 aylık toplam enflasyon farkı %13,36 oldu. Mayıs ve Haziran verileri de hesaba katıldığında bu oranın %18-20 bandına ulaşması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereğince %5 zam hakkına sahip. Fakat enflasyon farkı bu oranı aşarsa, fark maaşlara eklenecek. İlk 4 ayda oluşan enflasyon farkı dikkate alındığında tahmini toplam zam oranı %17,29 olarak hesaplandı. Bu oran, Mayıs ve Haziran ayı enflasyonuna bağlı olarak daha da yükselebilir.