2025 Temmuz Memur Maaş Zammı Belirleniyor

MEMUR MAAŞ ZAMMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz 2025’te alacakları maaş artışını sabırsızlıkla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümlerine göre, 2025 memur zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Temmuz ayında yapılacak memur maaş artışı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının birleştirilmesiyle belirlenecek.

MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN ZAM MEKANİZMASI

Memurlar ve memur emeklileri için uygulanacak zam mekanizması farklı bir yöntemle işleyecek. Mevcut toplu sözleşmeye dayanarak, 2025’in ilk altı ayında maaş artışı yüzde 6, ikinci altı ayında ise yüzde 5 oranında olacak. Ancak enflasyon oranı bu belirlenen yüzdelerin üstüne çıkarsa, aradaki fark da ek zam olarak maaşlara ulaşacak. Eğer Mayıs ayındaki enflasyon yüzde 2 olursa, memurların ve emeklilerin yılın ilk beş ayındaki birikimli enflasyon oranı yüzde 14,53 seviyesine ulaşacak. Böyle bir durumda memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve BAĞ-KUR emeklileri gibi enflasyon farkı zammını alabilecek.

Sonuç olarak, Temmuz ayında tüm emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranı, Mayıs ve Haziran ayındaki enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra netlik kazanacak. TÜİK’in yarın duyuracağı veriler, bu sürecin en mühim adımlarından biri olacak.