2025 Temmuz’unda Yeni Maaş Dönemi Başlıyor

YENİ MAAŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

2025 Temmuz ayında, milyonlarca memur, emekli ve sosyal destek alan vatandaş için yeni maaş dönemi başlayacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı enflasyon verileri ve Merkez Bankası’nın nisan ayı beklenti anketine göre zam oranları netleşiyor. Hem maaşlarda hem de bazı kalemlerde, örneğin bedelli askerlik ücretlerinde önemli artışlar bekleniyor.

ENFLASYON VERİLERİ KRİTİK TARİHTE AÇIKLANACAK

Memur ve emekli maaş zamlarının belirleneceği tarih 3 Temmuz 2025 olacak. TÜİK, saat 10.00’da Haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriler, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranlarını kesinleştirecek. TÜİK’in duyurduğu verilere göre, ilk üç aylık toplam enflasyon oranı %10.06 olarak kaydedildi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için doğrudan maaş artışına etki edecek. Merkez Bankası’nın Nisan ayı piyasa katılımcıları anketine göre ise, 6 aylık enflasyonun %17,91 seviyesine ulaşması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI DEĞİŞECEK

Memurlar ve memur emeklileri için zam oranları ise sadece enflasyon farkına bağlı değil, ayrıca toplu sözleşmeden kaynaklı %5’lik artışa da dayanıyor. Beklentiler doğrultusunda maaşlar önemli ölçüde değişecek. Ocak 2025’te 14.469 TL olan en düşük memur emeklisi maaşının, %17,91 zamla 17.060 TL’ye ulaşması bekleniyor. Ancak nihai rakam, Meclis düzenlemeleri ve bütçe imkanlarına göre kesinleşecek. Ocak 2025’te 243.013 TL olan bedelli askerlik ücreti ise memur maaş katsayısına göre Temmuz’da yaklaşık 283.814 TL’ye çıkacak.

SOSYAL YARDIMLAR VE KAMU BÜTÇESİ ETKİLENİYOR

Temmuz 2025’te gerçekleşecek zamlar yalnızca çalışanları ve emeklileri değil; sosyal yardımlar, bedelli askerlik ücretleri ve kamu bütçesini de yakından etkiliyor. Bu nedenle, gözler 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisinde olacak. O gün, milyonlarca vatandaşın yeni gelir seviyesinin belirleneceği kritik bir gün olarak dikkat çekiyor.