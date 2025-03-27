2025 Teravih Namazı Başlangıç Tarihi ve Saatleri

2025 YILI RAMAZAN AYI VE TERAVİH NAMAZI

2025 yılında Ramazan ayı ve teravih namazı, 28 Şubat 2025 Cuma gecesi başlayacak. Teravih namazı, Ramazan’ın ilk gecesinde kılınmaya başlanıyor ve Kadir Gecesi dahil olmak üzere ramazan boyunca devam ediyor. Teravih namazı, yatsı namazından sonra eda ediliyor. 2025 yılında yatsı namazı saatleri, Türkiye’nin farklı şehirlerinde değişiklik gösterebiliyor. Örneğin:

– İstanbul : Yatsı 20:30 – Teravih 21:00

– Ankara : Yatsı 20:15 – Teravih 20:45

– İzmir : Yatsı 20:40 – Teravih 21:10

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan öncesinde resmi teravih saatlerini açıklayacak. Teravih namazı, Ramazan ayına özel sünnet bir namaz olarak öne çıkıyor. 20 rekat olarak cemaatle veya tek başına kılınabiliyor. Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından teşvik edilmiş ve ashab-ı kiram döneminden itibaren Müslümanlar tarafından ihya ediliyor. Teravih namazı, 4’er rekat halinde kılınıyor. Her dört rekatta bir selam verilerek dinleniliyor. Camilerde genellikle hatimle kılınıyor ve her gece bir cüz okunuyor.

RAMAZAN DÖNEMİ VE ÖNEMİ

2025 yılı Ramazanı, 28 Şubat – 29 Mart tarihleri arasında geçiyor. Bu dönemde:

– Oruç tutmak farzdır.

– Kadir Gecesi (27. gece) büyük faziletle kutlanıyor.

– Fıtır sadakası (fitre) veriliyor.

– İtikaf ibadeti yapılabiliyor.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” şeklinde buyurmuş. (Buhari, Müslim)

Cemaatle kılmanın fazileti büyük. Özellikle Kur’an hatmi yapılan camiler tercih edilmeli. Huzurlu bir ortamda kılmaya özen göstermek gerekiyor. Sahur ve iftar arasında bol bol ibadet etmek, Ramazan’ın ruhuna uygundur.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve üç gün sürecek. Sonuç olarak, 2025 yılında teravih namazı, 28 Şubat Cuma gecesi başlayacak ve Ramazan boyunca devam edecek. Müslümanlar için büyük bir ibadet fırsatı sunan teravih namazı, Ramazan’ın manevi atmosferini daha da güzelleştiriyor. Diyanet’in resmi açıklamalarını takip ederek teravih saatleri ve Ramazan programları hakkında detaylı bilgi alınabilir. Teravih namazının sonu 28 Mart Cuma günü kılınacak.