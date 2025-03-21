2025 Tesla Model Y Türkiye’de Satışta

2025 TESLA MODEL Y NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

2025 Tesla Model Y, elektrikli otomobil sektörü içinde öne çıkan bir model olarak Türkiye’de büyük ilgi görüyor. Geniş iç alanı, yüksek menzili ve performansıyla dikkat çeken bu tamamen elektrikli SUV, çevreci sürüş tercih eden sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Tesla Model Y Türkiye pazarına girdi mi, güncel fiyatı ne kadar? Tesla Model Y’nin vergisi ne kadar? İşte, merak edilen detaylar.

TESLA MODEL Y’UNAVİ VERSİYONLARI VE FİYATLARI

Avrupa pazarında 44.990 euro gibi rekabetçi bir başlangıç fiyatına sahip olan Tesla Model Y, 2025 yılı itibarıyla resmi olarak Türkiye’de satışa sunulmuştur. Özellikle elektrikli SUV segmentinde dikkat çeken Model Y, Tesla’nın Türkiye’deki en güncel modellerinden biri olarak öne çıkıyor. İlk olarak satışa sunulan versiyon, Çift Motorlu Uzun Menzil (Long Range) modelidir. Tesla Model Y Long Range 2025 Türkiye fiyatı ise 3.465.581 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkmıştır. Daha ekonomik olan Standart Menzil (Standard Range) versiyonunun, Mayıs-Haziran 2025 döneminde Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor. Türkiye’de Tesla Model Y’nin fiyatı ve versiyon seçenekleri, döviz kuru, vergi oranları ve Tesla’nın fiyat politikalarına bağlı olarak dönemsel şekilde güncellenebiliyor.

TESLA MODEL Y’NİN VERGİ HESAPLAMALARI

Tesla Model Y gibi elektrikli araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), geleneksel içten yanmalı motorlu araçlardan farklı bir şekilde hesaplanıyor. MTV, motor gücü (kW) ve araç bedeli göz önünde bulundurularak belirleniyor. 2025 yılı itibarıyla Tesla Model Y için MTV tutarları; modelin versiyonuna, matrahına (vergisiz satış fiyatına) ve motor gücüne göre değişiklik gösterebiliyor.