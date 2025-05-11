Haberler

2025 TR-YÖS/1 Sınavı Çalışıldı

ÖSYM TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINAV

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nı (TR-YÖS/1) düzenliyor. Uluslararası adayların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim alabilmesi için gerekli olan bu sınav, Türkiye genelinde 17 ilde ve toplamda 18 sınav merkezinde uygulanıyor. Bunun yanında, yurt dışındaki 26 ülkede ise 35 sınav merkezi ile gerçekleştiriliyor.

SINAV DİLLERİ VE BAŞVURU SAYISI

Sınav, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde organize ediliyor. Bu yıl 21 bin 654 aday sınava başvurmuş durumda. 83 bina ve toplam 866 salonun kullanıldığı sınavda, 3 bin 530 görevli yer alıyor. Sınav sonuçları, 11 Haziran’da açıklanacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Denizkurdu-2025 Tatbikatı’nı gerçekleştiriyor

Denizkurdu-2025 Tatbikatı'nda Bayraktar TB3 SİHA'ları, TCG Anadolu gemisinde otonom test uçuşlarına başladı. İki SİHA, sorunsuz bir şekilde kalkış ve iniş gerçekleştiriyor.
Haberler

Bayraktar TB3 SİHA’lar Tatbikatta Görev Alıyor

Deniz Kuvvetleri, DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'nda Bayraktar TB3 SİHA'ları kullanarak kara hedeflerine MAM-L ile atış yaptı. SİHA'lar 24 sorti gerçekleştirdi ve otonom yetenekleriyle öne çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.