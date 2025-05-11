2025 TR-YÖS/1 Sınavı Çalışıldı

ÖSYM TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINAV

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nı (TR-YÖS/1) düzenliyor. Uluslararası adayların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim alabilmesi için gerekli olan bu sınav, Türkiye genelinde 17 ilde ve toplamda 18 sınav merkezinde uygulanıyor. Bunun yanında, yurt dışındaki 26 ülkede ise 35 sınav merkezi ile gerçekleştiriliyor.

SINAV DİLLERİ VE BAŞVURU SAYISI

Sınav, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde organize ediliyor. Bu yıl 21 bin 654 aday sınava başvurmuş durumda. 83 bina ve toplam 866 salonun kullanıldığı sınavda, 3 bin 530 görevli yer alıyor. Sınav sonuçları, 11 Haziran’da açıklanacak.