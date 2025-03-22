2025 Turizm Sezonu Beklentileri Artıyor

RAMAZAN BAYRAMI VE OKUL TATİLİ BİRLEŞİYOR

Bu yıl Ramazan Bayramı, okulların ara tatiliyle birleşiyor. Bayram süreci 30 Mart 2025 Pazar günü başlayıp 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Bu birleşim, 2025 yılı turizm sezonunun her zamankinden daha erken başlamasına olanak tanıyor. Hem otel rezervasyonları hem de sezonun erkene alınması, turizm sektörüne büyük bir katkı sağlıyor.

20 MİLYON KİŞİ TATİLE ÇIKACAK

Bayram tatilinde yaklaşık 20 milyon kişinin seyahate çıkması bekleniyor. Bu dönemde turizm sektöründe, ulaştırma, konaklama ve yeme-içme hizmetleri dahil olmak üzere toplam 120 milyar liralık bir ekonomik hareketin gerçekleşmesi öngörülüyor.

TURİZM SEKTÖRÜNDE DOPİNG ETKİSİ

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayramın ara tatil ile birleşmesinin turizm sektörüne büyük bir doping etkisi sağladığını belirtiyor. “Memleket ve akraba ziyaretleri dahil olmak üzere seyahatlerin 20 milyonun üstüne çıkmasını bekliyoruz. Bu seyahatlerin yüzde 10’luk bölümünün yurt içi ve yurt dışına yönelik doğrudan turizm hareketleri oluşturacak. Ara tatil ve bayram tatili dönemindeki tüm seyahatlerin oluşturacağı ekonomik hacmin toplamda 120 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz” diyor.

YABANCI TURİST SAYILARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dünkü sınır istatistiklerine göre, şubat ayı ve ocak-şubat döneminde Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı açıklanmış durumda. 2025 yılı Şubat ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 2 milyon 171 bin 942 olurken, 2025 Ocak-Şubat döneminde toplam 4 milyon 343 bin 60 yabancı ziyaretçi ülkemize geldi. Ayrıca, 2025’in ilk iki ayında yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 oranında bir artış gösterdiği belirtiliyor. 2025 yılında Türkiye’ye en fazla turistin İran’dan girdiği kaydediliyor.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA İÇ TURİZM ARTACAK

Ramazan Bayramı tatilinde iç turizmin artması ve ocak-şubat verilerinin yükselmesi bekleniyor. Otel işletmeleri, doluluk oranlarının arttığına dikkat çekiyor ve bazı bölgelerde yer ayırtmadan yola çıkılmaması gerektiğini vurguluyor.