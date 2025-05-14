Bankacılık ve sigorta sektörlerini bir araya getiren ve Türkiye’de alanında ilk olan “2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi” İstanbul’da başladı. Etkinlik, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ve Insurtech HUB ev sahipliğinde yapılıyor. Zirve, banka, sigorta ve özel emeklilik sektörlerinden kamu, birlik ve dernek yöneticileri, banka ve sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ile fintech ve insurtech teknoloji şirketlerini bir araya getiriyor. Etkinlikte dijital dönüşüm, yenilikçi ürünler, fırsatlar, zorluklar ve geleceğe dair beklentiler üzerinde durulacak.

BAKANLIKTAN GİRİŞİMCİLİK VURGUSU

Zirvenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, girişimcilik ekosistemine yönelik bakış açısını paylaştı. “Milli Teknoloji Hamlesinin kamudaki yapılanması konumundayız. Hedeflerimize ulaşabilmek için gerekli olan politikalara, stratejilere katkı sunmak, koordinasyon görevi yürütmek, teşvikler sunmak gibi geniş bir görev alanımız söz konusu.” dedi. Uzun, insurtech konusuna dikkat çekerek, “Burada multidisipliner bir teknolojiden bahsediyoruz. Blokzincir teknolojisi, yapay zeka, IoT ve büyük veri var.” ifadelerini kullandı. Türkiye’deki girişim sayısının arttırılması gerektiğini belirten Uzun, şu anda 100’e yakın firmanın bulunduğunu ve bu sayının artırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

PRİM HEDİFLERİ VE BÜYÜME HEDEFLERİ

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez, 2030 yılına dair büyüme hedeflerini açıkladı. “Bugün prim üretimimiz yüzde 3 düzeylerine dayanıyor ve yıl sonunda 1,5 trilyon liraya ulaşacağını öngörüyoruz.” dedi. Bireysel emeklilik alanındaki fon büyüklüğünün de 1,5 trilyon liraya gideceğini belirten Türkölmez, tamamlayıcı emeklilik sisteminin devreye girmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, bireysel emekliliğin yüzde 80’inin bankasürans kanalıyla üretildiğini söyleyerek, “Sigortacılıkta bankasürans kanalıyla ulaşabildiğimiz ölçeklere ulaşmamız önemli.” şeklinde konuştu.

BANKASÜRANS MODELİNİN AVANTAJLARI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin ise bankasürans modelinin tüm paydaşlar için kazançlı, sürdürülebilir ve büyümeye açık bir iş modeli olduğunu anlattı. “Bankaların geniş müşteri tabanlarıyla iletişim kurması, sigorta şirketlerine avantaj sağlıyor.” dedi. Ayrıca, tüketicilerin bankasürans aracılığıyla ihtiyaç duydukları sigorta ürünlerine erişim sağladığını belirtti. SEDDK olarak bankasürans uygulamalarını desteklediklerini ifade eden Sezgin, dijital yapıları güçlendirme ve yapay zeka uygulamalarını teşvik etme konularında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

YENİ PROJELER VE İŞBİRLİKLERİ

Insurtech Hub Genel Koordinatörü Birol Güleç, sigorta alanındaki girişimlerle işbirliği yapmayı hedeflediklerini belirtti. “Yapay zeka uygulamaları ve veri teknolojileri üzerine çalışmalar yapıyoruz.” dedi. Zirve kapsamında düzenlenecek panellerde, yapay zeka, dijitalleşme, yeni ürünler ve müşteri beklentileri gibi konular ele alınacak. “2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi”, bankacılık ve sigorta sektörlerinin dijital dönüşümünde önemli bir aşama olmayı amaçlıyor.