2025 Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Türkiye Tenis Federasyonu’nun düzenlediği 2025 Büyükler Türkiye Şampiyonası, 25-30 Ağustos tarihleri arasında TED Spor Kulübü’nde yapıldı. Turnuvada 143 sporcu yarışırken, erkeklerde Koray Kırcı, kadınlarda ise Minel Naz Kaynak şampiyonluğu kazandı. Erkekler finalinde iki TED Spor Kulübü sporcusu karşılaştı. Koray Kırcı, Mert Naci Türker’i 6-3, 6-7 ve 6-0’lık setlerle geçerek kariyerinin ilk Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

KADINLAR FİNALİ HEYECANI

Kadınlar finalinde ise ferdi sporcu Mihrümah Tuanna Şirin’i 2-6, 6-3, 6-1’lik setlerle yenen ENKA Spor Kulübü sporcusu Minel Naz Kaynak, ilk kez katıldığı finalde şampiyoniyet sevinci yaşadı. Dereceye giren sporculara ödülleri, TTF Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Tümen, TTF Sportif ve Teknik Direktörü Erhan Oral, TED Spor Kulübü Başkanı Dr. Mehmet Emin Tınaz ve TED Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sabih Özgül tarafından verildi.