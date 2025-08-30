Haberler

2025 Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Türkiye Tenis Federasyonu’nun düzenlediği 2025 Büyükler Türkiye Şampiyonası, 25-30 Ağustos tarihleri arasında TED Spor Kulübü’nde yapıldı. Turnuvada 143 sporcu yarışırken, erkeklerde Koray Kırcı, kadınlarda ise Minel Naz Kaynak şampiyonluğu kazandı. Erkekler finalinde iki TED Spor Kulübü sporcusu karşılaştı. Koray Kırcı, Mert Naci Türker’i 6-3, 6-7 ve 6-0’lık setlerle geçerek kariyerinin ilk Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

KADINLAR FİNALİ HEYECANI

Kadınlar finalinde ise ferdi sporcu Mihrümah Tuanna Şirin’i 2-6, 6-3, 6-1’lik setlerle yenen ENKA Spor Kulübü sporcusu Minel Naz Kaynak, ilk kez katıldığı finalde şampiyoniyet sevinci yaşadı. Dereceye giren sporculara ödülleri, TTF Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Tümen, TTF Sportif ve Teknik Direktörü Erhan Oral, TED Spor Kulübü Başkanı Dr. Mehmet Emin Tınaz ve TED Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sabih Özgül tarafından verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Yörük Yürüyüşü, Coşku Dolu Etkinlik

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında mehteran takımıyla Yörük Yürüyüşü gerçekleştirildi.
Haberler

Eskişehir’de Bisiklet Turu Düzenlendi

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen bisiklet turu, katılımcıların coşkusuyla renklendi. Türk bayraklarıyla süslenen bisikletler, şehri hareketlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.