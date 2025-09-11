2025-TUS 2. Dönem Sonuçları 12 Eylül

2025-TUS SINAVI HAKKINDA DETAYLAR

2025-TUS 2. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, 17 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav iki oturum şeklinde düzenlendi: Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi. Her iki oturumda adaylara toplamda 200 soru yöneltildi. Bu sınav sonucunda adayların tercih yapma hakkı elde etmesi planlanıyor.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre, 2025-TUS 2. Dönem sınav sonuçları 12 Eylül tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Ancak sonuçların açıklanacağı saat henüz belirtilmedi. Sonuçlar açıklandıktan sonra 45 ve üzeri puan alan adaylar tercih işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

TERCİH İŞLEMLERİ VE KILAVUZ

Tercih tarihleri ve süreci, sonuç açıklamasının ardından ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak. Bu dönemde adayların tercih kılavuzunu dikkatlice incelemeleri önem taşıyor. ÖSYM, merkezi sınavların sonuçlarını genellikle sonuç günü içinde belirtilmeden duyuruyor. Önceki yıllardaki uygulamalara göz atıldığında sonuçların sıklıkla sabah ile öğle saatleri arasında (10.00 – 14.00 arası) erişime açıldığı görülüyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.