2025-TUS Sonuçları 12 Eylül Açıklanacak

TUS SINAV TARİHİ VE SONUÇLARI

2025-TUS 2. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, 17 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav iki oturumda yapıldı: Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi. Her iki testte adaylara toplamda 200 soru yöneltildi. Bu sınavın sonucunda adaylar tercih yapma hakkı kazanıyor.

ÖSYM’nin açıkladığı resmi sınav takvimine göre, 2025-TUS 2. Dönem sınav sonuçları 12 Eylül tarihinde ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek. Açıklama saati ise henüz bildirilmedi. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra ilgili puanı 45 ve üzeri olan adaylar, tercih işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih tarihleri ve süreci, sonuç açıklamasının ardından ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak.

TERRACİH SÜRECİNE DİKKAT

Bu süreçte adayların tercih kılavuzunu dikkatlice incelemesi önem taşıyor. ÖSYM, TUS gibi merkezi sınavların sonuçlarını genellikle açıklanacağı gün içinde saat vermeden duyuruyor. Ancak geçmişteki uygulamalara göz atıldığında, sonuçların çoğunlukla sabah saatleri ile öğle saatleri arasında (10.00 – 14.00 arası) erişime açıldığı görülüyor. Sonuçlar, ÖSYM sonuç sayfası (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden duyurulmakta ve aynı anda T.C. kimlik numarası/şifre ile giriş yapılabilmektedir.