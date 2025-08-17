2025 U15 Dünya Tetratlon Şampiyonası’nda 6 Gümüş Madalya

SPORCULARIN BAŞARILARI

Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlenen 2025 U15 Dünya Tetratlon Şampiyonası’nda milli sporcular elde ettikleri başarılarla toplamda 6 gümüş madalya kazanıyor. Bu şampionada, Elif Duman bireysel yarışlarda gösterdiği performansla dünya 2’ncisi olurken, erkeklerde Mehmet Doruk Özkan da aynı başarıyı tekrarlayarak dünya 2’nciliğine ulaşıyor.

KADIN VE ERKEK TAKIMLARI BAŞARILI

Kadın Takımı (Aylin Yılmaz, Elif Duman, Nevra Fandaklı) da dünya 2’ncisi olarak gümüş madalya kazandı. Erkek Takımı (Mehmet Doruk Özkan, Serhan Efe Ucarı, Dağhan Emir Demiryürek) da 2’ncilik elde etti. Ayrıca, Karışık Bayrak Takımı (Elif Duman – Mehmet Doruk Özkan) ve Erkek Bayrak Takımı (Mehmet Doruk Özkan – Serhan Efe Ucarı) dünya 2’nciliğine ulaşarak spor camiasında dikkat çekici bir başarıya imza attı.

FINALDEKİ BAŞARILAR

Finallere yükselen diğer milli sporcular da önemli dereceler elde etti. Nevra Fandaklı bireysel yarışta dünya 4’üncüsü olurken, Melis Tuğsem Erim dünya 10’unculuğunu aldı. Erkeklerde ise Serhan Efe Ucarı finali dünya 6’ncısı olarak tamamlayarak öne çıktı. Mehmet Doruk Özkan, bireysel, takım ve bayrak dereceleriyle şampiyonanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU’NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, sporcuların disiplin ve azimleriyle modern pentatlonun geleceği için umut verdiğini kaydederek; “Gençlerimiz ülkemizi gururlandırdı, onların başarıları Türk pentatlonunun yükselişinin en güçlü göstergesi” ifadelerine yer verildi. Ayrıca desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır’a teşekkür edildi.