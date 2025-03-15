2025 UCI Pist Kupası 2. Gün Sonuçları

YARIŞMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nda 2. günün yarışları sona erdi. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, 5 kıtadan 44 ülke ve 300 sporcu Konya Veledromu’nda yarıştı. İkinci gün yapılan mücadelelerde; kadınlar sprint yarışında Çinli Liying Yuan birinci olurken, kadınlar madison yarışında Danimarka ekibi en üst basamağa yükseldi. Erkekler keirin yarışında ise Malezyalı Muhammad Shah Firdaus Sahrom altın madalyayı kazandı. Aynı zamanda erkekler omnium yarışında Hollandalı sporcu Yanne Dorenbos altın madalya elde etti.

SON GÜNDE NELER OLACAK?

Yarışmanın son günü, sabah saat 09.30’da başlayacak olan erkekler ve kadınlar sprint ile omnium elemeleri ile devam edecek. Akşam seansında ise çok heyecanlı anlar bekleniyor, çünkü sprint, keirin, madison ve omnium finalleri gerçekleştirilecek. Bu yoğun gün, tüm bisiklet severler için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam ediyor.