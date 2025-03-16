Haberler

2025 UCI Pist Kupası 3. Gün Yarışları

YARIŞMA BAŞLADI

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nın üçüncü gün yarışları başladı. Dünyanın en önemli pist bisikleti etkinliklerinden biri olan bu organizasyon, ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Beş kıtadan 44 ülkenin ve 300 sporcunun katılımı ile Konya Veledromu’nda devam eden etkinlik, bisiklet tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı oluşturuyor.

YARIŞ PROGRAMI

Sprint, omnium, keirin, madison eleme ve çeyrek final yarışlarının yer aldığı 3. gün etkinlikleri, akşam seansında yarı final ve final heyecanı ile devam ediyor. Bu akşam, yarışmanın kazananları belirlenerek madalyalar sahiplerini bulacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Suç Kaydı Bulunan Şüpheliye Baskın

Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, bir şüphelinin evinde 13 tarihi eser, iki tüfek, üç tabanca ve uyarıcı madde bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
Haberler

Yeşilçam’ın Yıldızı Gülümser Gülhan Vefat Etti

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Gülümser Gülhan, hayatını kaybetti. Filmleri arasında "Davacı" ve "Postacı" bulunan Gülhan'ın eşi, acısının büyüklüğünü dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.