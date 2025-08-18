2025 UEFA Şampiyonlar Ligi Başlıyor

2025 SEZONU BAŞLANGIÇ TARİHİ AÇIKLANDI

Uefa Şampiyonlar Ligi’nin 2025 sezonu başlangıç tarihi belirlendi. Avrupa’nın en önemli futbol turnuvası, milyonlarca sporseveri ekran başına toplayarak heyecan dolu karşılaşmalar sunacak. Bu sezon Türkiye’yi temsil edecek ekipler Fenerbahçe ve Galatasaray olacak. Fenerbahçe, gruplara kalabilmek adına 3. eleme turu ve play-off aşamalarını geçmesi gerekiyor. Galatasaray ise doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alacak.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

UEFA’nın açıkladığı programa göre, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçları 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyon, üç ön eleme turu ve play-off aşamasının ardından 16-18 Eylül 2025 tarihleri arasında grup maçları ile devam edecek. Şampiyonlar Ligi grup aşaması kuraları, 28 Ağustos Perşembe akşamı yapılacak. Her yıl olduğu gibi bu sezon da kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenecek.

KURA ÇEKİMİ DETAYLARI

TSİ 19:00’da başlayacak olan kura çekimi, yayıncı kuruluş TRT 1 tarafından doğrudan ve şifresiz olarak izleyicilere sunulacak. Şampiyonlar Ligi, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam edecek ve kıtanın en iyi takımlarının mücadelesine tanık olunacak.