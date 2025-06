2025 VNL Güney Kore-Türkiye Maçı 21 Haziran

VOLEYBOL HEYECANI İSTANBUL’DA SÜRÜYOR

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) organizasyonu İstanbul’da tüm heyecanıyla devam ediyor. Voleybol tutkunları “Güney Kore – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?” ve “Maç hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?” sorularını sorguluyor. Filenin Sultanları, grup aşamasındaki önemli karşılaşmalardan birine çıkacak. Peki, Güney Kore-Türkiye 2025 FIVB Milletler Ligi maçı ne zaman ve hangi saatte gerçekleşecek? İşte detaylar…

MAÇ TARİHİ VE YAYIN DETAYLARI

Filenin Sultanları – Güney Kore maçı 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 19:30’da başlayacak. Maç, TRT Spor Yıldız kanalında şifresiz olarak yayınlanacak. Türkiye’nin VNL 2. hafta etabındaki performansını takip etmek isteyenler için yükselen bir karşılaşma olacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi’nde oynadığı 6 maçı da kazanarak müthiş bir başarı gösterdi.

A MİLLİ TAKIMIN PERFORMANSI

Milliler, sıradaki maçında cumartesi günü Güney Kore ile, pazar günü ise Brezilya ile karşılaşacak ve 2. etap maçlarını tamamlayacak. Kadın Milli Takımımız, grup aşamasında toplam 12 maç oynayarak, Çin, Türkiye ve Hollanda’da mücadele edecek. İlk 8’e kalan takımlar, Polonya’da 23-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek finallerde yer alacak.

MAÇ PROGRAMI

1. Hafta – Çin / Pekin

4 Haziran – Fransa vs. Türkiye (07:30)

6 Haziran – Türkiye vs. Tayland (14:30)

7 Haziran – Türkiye vs. Polonya (11:00)

8 Haziran – Çin vs. Türkiye (14:30)

2. Hafta – Türkiye / İstanbul

18 Haziran – Dominik Cumhuriyeti vs. Türkiye (19:30)

19 Haziran – Kanada vs. Türkiye (19:30)

21 Haziran – Güney Kore vs. Türkiye (19:30)

22 Haziran – Türkiye vs. Brezilya (19:30)

3. Hafta – Hollanda / Apeldoorn

9 Temmuz – Hollanda vs. Türkiye (21:30)

11 Temmuz – Çekya vs. Türkiye (21:30)

12 Temmuz – Türkiye vs. İtalya (20:00)

13 Temmuz – Sırbistan vs. Türkiye (21:00)