2025 Voleybol Küçükler Türkiye Dördüncüsü

DÜZCE’NİN VOLEYBOLCU KIZLARI TARİH YAZDI

2025 Okul Spor Faaliyetleri Voleybol Küçükler Türkiye Birinciliği Yarışmaları’nda dördüncü olma başarısını gösteren Hürriyet Ortaokulu Küçük Kız Voleybol Takımı, belirli bir başarıyı yakalayarak Düzce’nin gururu oldu. Okul sporları müsabakalarında önemli bir ilki yaşatan bu takım, 2024-2025 Okul Spor Faaliyetleri kapsamındaki Voleybol Küçükler Türkiye Birinciliği Yarışmaları’nda Düzce’yi başarı ile temsil etti. Düzceli voleybolcular, 2024 yılının Aralık ayında kazandıkları il birinciliğinin ardından, Bolu’da gerçekleştirilen grup müsabakaları ve Düzce’deki finale yükselme müsabakalarında gösterdikleri başarı ile 17-21 Nisan tarihleri arasında finalin yapılacağı Çanakkale’ye geçme fırsatı buldu.

YOĞUN ANTREMANLA FİNALE GİDEN YOL

Bünyamin Kahraman ve ekibinin rehberliğinde sıkı bir antrenman programı geçiren takım, Buğlem Ay, Tuğçe Beren Zengin, İlkyaz Eflin Kafalı, Mina Koroş, Cemre Ece Dağcı, Zeynep Azra Bayraktar, Zeynep Şahihşah, Ela Buglem Ak, Gökçe Gül ve Eylül Yılmaz’dan oluşuyor. Düzce tarihinde bir ilki gerçekleştirerek finale yükselmeyi başaran voleybolcular, burada yapılan kura çekiminin ardından yer aldıkları B grubunun ilk maçında Ankara Özel Nesibe Aydın Ortaokulu’nu 2-1’lik skorla mağlup etti. İkinci maçlarında Ordu Atatürk Ortaokulu ile karşılaşıp, rakiplerine 2-1’lik bir skorla galip geldiler. Grubun son maçında ise Tokat Fevzi Çakmak Ortaokulu ile karşılaşarak bu maçı da 2-1’lik skorla kazanarak, lider olarak grubundan çıkmayı başardılar ve Türkiye’nin en iyi 4 takımından biri oldular.

Yarı finalde güçlerini Balıkesir Yarış Ortaokulu ile test eden Hürriyet Ortaokulu Küçük Kız Voleybol Takımı, istediği sonucu elde edemeden 2-0 yenilerek, şampiyonluk için mücadeleyi kaybetti. Üçüncülük maçında Atatürk Ortaokulu ile karşılaştıklarında da 2-0’lık bir skorla mağlup oldular ve şampiyonayı Türkiye dördüncüsü olarak tamamladılar. Yarışmaların ardından yapılan ödül töreninde dördüncülük kupasını alarak Düzce’ye dönüş yaptılar.