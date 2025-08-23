2025 Yamaç Paraşütü Kupası Tamamlandı

YAMAÇ PARAŞÜTÜ DÜNYA KUPASI TÜRKİYE AYAĞI TAMAMLANDI

2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası’nın Türkiye etabı Aksaray’da başarıyla son buldu. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen bu önemli organizasyona 35 farklı ülkeden 150 sporcu katılım gösterdi. Yarışmaların ardından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, ödül kazanan sporculara madalyaları takdim edildi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman, bu süreçte gösterdikleri çaba ve performanstan ötürü sporculara teşekkür etti.

CENGİZ KALYONCU ANILDI

Yarışmada sporcuların aklında kalan trajik bir an oldu. Yarışların ikinci gününde yaşanan kaza sonucunda hayatını kaybeden sporcu Cengiz Kalyoncu unutulmadı. Törene katılan sporcular, “Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Cengiz Kalyoncu Cup” yazılı siyah tişörtler giyerek bu kaybı andı. Kalyoncu’nun anıldığı etkinlik, tüm katılımcılar için duygusal bir atmosfer oluşturdu.