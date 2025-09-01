2025 Yaz Transfer Dönemi Farklıydı

2025 YAZ TRANSFER SEZONU FARKLI BİR YAKLAŞIM SERGİLEDİ

2025 yaz transfer dönemi, İngiltere futbolunda alışılmışın dışında bir yaklaşım ile tamamlandı. Geleneksel olarak ağustos sonundaki kapanış süreci, bu yıl kademeli bir yapı ile farklı aşamalara ayrıldı. Peki, İngiltere transfer sezonu bu yıl ne zaman bitiyor? Transfer penceresinin kapanış saati, bu sene dört saat ileri alındı ve akşam 7’de tamamlandı. Bu değişiklik, federasyon ve kulüplerin işbirliği ile, futbol kulübü çalışanlarının daha insanî çalışma saatlerine sahip olmasını sağlamak amacıyla yapıldı. Resmi kapanışın ardından kulüplere sözleşme evraklarını tamamlamak için iki saatlik ek bir süre (grace period) tanındı. Ancak, bu sürenin devreye girmesi için anlaşmalar dahilindeki belgelerin resmi kurumlara saat 19:00’a kadar ulaştırılması gerekiyordu.

ULUSLARARASI TRANSFERLERDE KİLİT DEĞİŞİKLİKLER

Yurtdışından oyuncu transferi için kullanılan FIFA Transfer Matching System (TMS) sistemine uyum gereği, uluslararası transferler için son başvuru süresi gece yarısına kadar uzatıldı. Bu uygulama, kulüplerin son anlarda yurt dışı işlemlerini tamamlamasına olanak tanıyan kritik bir durumdu. 2025 yazı, İngiltere transfer tarihi açısından özel bir planlamaya sahne oldu. Transfer penceresi, iki farklı dönemden oluştu:

• İlk Dönem (Özel Kayıt Penceresi): 1 Haziran – 10 Haziran tarihleri arasında açıldı. Kulüpler, FIFA’nın Kulüpler Dünya Kupası takvimine göre Merkezi Kayıt Sistemi’ne kayıt işlemlerini bu kısa süre zarfında gerçekleştirdi.

• Geçici Kapanış: 10 Haziran’dan 16 Haziran’a kadar ara verildi.

• Ana Pencere: 16 Haziran’da yeniden açıldı ve 1 Eylül 2025, 19:00 BST itibarıyla kapandı. Bu yapı, kulüplerin turnuvalara hazırlık yapmaları ve sezon öncesinde kadro yapılandırmalarına imkan tanıdı.

YENİ SİSTEMİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

2025 yılı uygulanan sistem, futbol dünyasında önemli yenilikler sundu. Akşam 7 kapanış saati, önceki gece saatlerine kadar süren işlemlerin oluşturduğu zorlukları azaltarak daha düzenli bir yapı oluşturdu. İki aşamalı pencere, kulüplerin planlama esnekliğini artırarak daha bilinçli kadro oluşturmasına fırsat tanıdı. Ek süre ve TMS esnekliği, işlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı oldu. 2025 yaz transfer dönemi, İngiltere futbol tarihinde iki aşamalı transfer penceresi ve erken kapanış uygulaması ile öne çıktı. 1 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 19:00 BST’de resmi olarak sona eren bu dönem, kulüplere stratejik esneklik ve operasyonel kolaylık sağlamayı amaçladı.