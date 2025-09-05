2025 Yer Değiştirme Atamaları Açıklandı

ATAMA SÜRECİ TAMAMLANDI

MEBBİS ve e-Devlet üzerinden erişime açılan sonuç ekranıyla birlikte, 2025 yılının ikinci dönem iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atamaları sonuçlanmış oldu. Başvuru süreci, 3 Eylül 2025 tarihinde başlamış ve bugün gerçekleştirilen atamalarla sona ermiştir. Öğretmenlerin iller arasında isteğe bağlı yer değişikliği için başvuru süreci, saat 13.00’te tamamlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvim doğrultusunda atama sonuçları da aynı gün içinde açıklanmıştır.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

3 Eylül’de başlayan başvurular, bugün yapılan atamalarla tamamlanmış ve sonuçlar öğretmenlerin erişimine sunulmuştur. MEBBİS ve e-Devlet kullanıcıları, sonuçlarını öğrenmek için ilgili ekranlara giriş yapabilir. Atama sonuçları, öğretmenlerin kariyer planlamaları açısından önemli bir aşama oluşturuyor.