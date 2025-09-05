Haberler

2025 Yer Değiştirme Atamaları Açıklandı

ATAMA SÜRECİ TAMAMLANDI

MEBBİS ve e-Devlet üzerinden erişime açılan sonuç ekranıyla birlikte, 2025 yılının ikinci dönem iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atamaları sonuçlanmış oldu. Başvuru süreci, 3 Eylül 2025 tarihinde başlamış ve bugün gerçekleştirilen atamalarla sona ermiştir. Öğretmenlerin iller arasında isteğe bağlı yer değişikliği için başvuru süreci, saat 13.00’te tamamlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvim doğrultusunda atama sonuçları da aynı gün içinde açıklanmıştır.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

3 Eylül’de başlayan başvurular, bugün yapılan atamalarla tamamlanmış ve sonuçlar öğretmenlerin erişimine sunulmuştur. MEBBİS ve e-Devlet kullanıcıları, sonuçlarını öğrenmek için ilgili ekranlara giriş yapabilir. Atama sonuçları, öğretmenlerin kariyer planlamaları açısından önemli bir aşama oluşturuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bingölspor’un Mağazalarını Açtı Vali Usta

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 12 Bingölspor'un butik mağazasını açtı ve tüm Bingöllüleri mağazayı ziyaret etmeye davet etti.
Haberler

Yalova’nın Aronyası Hasat Başladı

Yalova'da coğrafi işaretli aronya hasadı başladı. Vali, bu yıl 250 ton rekolte beklediklerini ve pazarlama desteklerinin verileceğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.