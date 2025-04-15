2025 Yılı 2. İl Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ DETAYLARI VE HEDEFLERİ

2025 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı. Kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilin mevcut durumu, devam eden projelerin güncel durumu ve gelecekteki yeni yatırımlar değerlendirildi. Vali Eldivan, toplantının açılışında Bayburt’taki projeler hakkında bilgi vererek, “şehrin kalkınmasında kurumlar arası iş birliğinin kilit rol oynadığını” vurguladı.

KOORDİNASYON VE TEŞEKKÜR

Vali Eldivan, ilin gelişimine katkı sunan tüm kamu kurumlarına teşekkür ederek, “yatırımların verimli ve zamanında tamamlanması adına koordinasyonun en üst düzeyde sağlanacağını” ifade etti. Toplantı süresince, 2025 yılı yatırımlarının gerçekleşme oranlarına dair detaylı sunumlar yapıldı. Ayrıca, devam eden projelerin mevcut durumu ve planlama sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar da kapsamlı bir şekilde ele alındı.

KATILIM VE GÖRÜŞLER

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasıyla sona erdi. İlin geleceği açısından önemli kararların alındığı bu toplantı, yerel yönetim ve kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bayburt’taki projelerin ilerlemesi ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi adına atılan adımlar, ilin gelişimine katkı sunmayı sürdürecek.