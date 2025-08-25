2025 Yılı ALES Tarihleri Açıklandı

ALES SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

ÖSYM, 2025 yılına dair sınav takvimini duyurdu. Yılda üç kez gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı (ALES) için başvuru ve sınav tarihleri belirlenmiş durumda. ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 olarak adlandırılan bu sınavların tarihleri, ÖSYM tarafından adayların takvimlerine iletildi. Konuyla ilgili detaylar ise haberin ilerleyen kısımlarında mevcut.

BAŞVURU TARİHLERİ BELİRLENDİ

Başvuru tarihleri, ÖSYM aracılığıyla açıklandı. ALES’te yer almak isteyen adayların, belirlenen tarihler arasında gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Süre sona erdikten sonra yapılacak olan kayıt işlemleri kabul edilmiyor. 2025 yılı için ALES tarihleri, ÖSYM tarafından duyuruldu. Yılda düzenlenen üç sınav, adayların akademik kariyer hedefleri doğrultusunda plânlama yapabilmesini sağlıyor.

SINAVIN ÖNEMİ VE İÇERİĞİ

Bu tarihlerde sınava katılacak adayların hazırlıklarını dikkatle planlamaları önem taşıyor. Sınav tarihleri, ÖSYM’nin resmi duyurularıyla oldukça net bir şekilde belirlenmiştir. ALES, Türkiye’de lisansüstü programlara öğrenci kabulü ve akademik kadrolara atama yapılabilmesi açısından büyük önem taşıyan bir sınavdır. Yılda üç defa düzenlenen ALES, hem sözel hem sayısal alanlardan oluşarak toplamda 100 soru içeriyor. Sınav puanları ise 50 ile 100 arasında değişiyor ve adayların akademik kariyerlerine yön verecek bir değerlendirme aracı olarak öne çıkıyor.