2025 Yılı Bal Hasadı Rekoltesi Yükseldi

2025 YILI BAL HASADI REKOLTESİ YÜKSELDİ

Gümüşhane’de 2025 yılı bal hasadı rekoltesi kovan başına 20 kilonun üzerinde gerçekleşti. Bu durum, arıcıların yüzünü güldürüyor. Ocak ayındaki mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve Nisan-Mayıs dönemindeki ani sıcaklık düşüşlerine rağmen, arı kolonilerinde kayıplar yaşansa da Gümüşhane, 2025 yılında son yılların en yüksek bal verimini elde etti. Gümüşhane Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Dr. Kurtuluş Merdan, artan akaryakıt fiyatları ve girdi maliyetlerinin üreticileri zorladığını ancak bu yıl üreticilerin emeklerinin karşılığını aldığını belirtti. Kentte 33 bin arı kolonisi ve 550 kayıtlı üretici bulunuyor. Birçok ailenin arıcılıkla geçim sağladığı ifade ediliyor.

YÜKSEK VERİM VE OLUMSUZLUKLAR

Dr. Kurtuluş Merdan, arıcıların bu yıl emeklerinin karşılığını alacağını dile getirerek, “Bu sene Gümüşhane’de bal rekoltesi geçen yıllara göre büyük bir artış göstermiştir. Arıcılarımız bu durumdan oldukça memnun. Bal verimindeki artışın başlıca nedeni, kış aylarının sert geçmesi, kar yağışının fazla olması ve bahar aylarında yağan yağmur sayesinde çiçeklerin daha fazla beslenmesi” dedi. Merdan, arıcılıkla uğraşanların büyük çaba harcadığını, hava sıcaklıklarındaki ani değişimlerin olumsuzluklar yaratsa da Haziran ve Temmuz aylarında büyük bir rekolte artışı gözlemlendiğini söyledi.

VERİM ARTIŞI VE HAVA ŞARTLARI

Yeşilyurt Köyü’nde arıcılık yapan Mehmet Salih Yılmaz, kovanlarından elde ettiği ürünün son yılların en yüksek verimine ulaştığını belirtti. “Bu sene çok güzel bir verim aldık. Hava şartları biraz olumsuz etkiledi, yoksa verim bunun 2 katına çıkardı” diye konuştu. Dörtkonak Köyü’nde 40 yıldır arıcılık yapan Murat Ergin ise bu yıl bal mevsiminin son yıllardaki en verimli sezon olduğunu ifade ederek, “Gümüşhane balı, Anzer balıyla kıyaslandığında zengin florası nedeniyle ondan aşağı kalmaz” dedi.

FİYATLANDIRMA VE TAVSİYELER

Birliğin değerlendirmelerine göre, 2025 yılı için süzme çiçek balının kilogram fiyatı 800 TL, petek balının kilogram fiyatı 1000 TL, kara kovan balının kilogram fiyatı ise 2000 TL olarak belirlendi. Doğal yaylalar ve zengin bitki örtüsünün yüksek kaliteli bal üretiminde etkili olduğu vurgulandı. Merdan, vatandaşların balı yerli ve güvenilir üreticilerden temin etmelerini önemle tavsiye etti.