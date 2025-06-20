2025 Yılı Camiler Haftası Tamamlandı

ETKİNLİKLERİN TAMAMLANMASI

2025 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından “Ezanı Güzel Okuma, Etkili Hutbe Sunumu, Hadis-i Şerif Ezberleme ve Bilgi Yarışması” il finalleri gerçekleştirilmiş. İl Müftülüğü organizasyonunda, İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner liderliğinde yapılan bu yarışmalarda din görevlileri, mesleki yeteneklerini sergilemek amacıyla kıyasıya mücadele etmiş. Yarışmaların sonunda bölge finallerine katılacak temsilciler belirlenmiş.

YARIŞMADA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

“Ezanı Güzel Okuma Yarışması”nda merkez ilçeyi temsil eden Mehmet Bal birinci olurken, “Etkili Hutbe Sunumu Yarışması”nda Şuhut ilçesinden Sinan Sayar birincilik elde etmiş. “Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması”nın galibi Sultandağı ilçesinden Ahmet Seyit Göral olurken, “Bilgi Yarışması”nda Dinar ilçesinden Yasin Kırbıyık birinci olarak bölge yarışmasına katılma hakkı kazanmış.