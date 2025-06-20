2025 Yılı Camiler Haftası Tamamlandı

ETKİNLİKLERİN TAMAMLANMASI

2025 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Ezanı Güzel Okuma, Etkili Hutbe Sunumu, Hadis-i Şerif Ezberleme ve Bilgi Yarışması” il finalleri gerçekleşti. İl Müftülüğü bünyesinde, İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner’in başkanlık ettiği bu organizasyonda din görevlileri, mesleki yeteneklerini sergilemek için yoğun bir rekabet içinde bulundu. Yarışmalar sonunda, bölge finallerinde Afyonkarahisar’ı temsil edecek katılımcılar belirlendi.

YARIŞMA SONUÇLARI

“Ezanı Güzel Okuma Yarışması”nda merkez ilçeden Mehmet Bal birinci olma başarısını gösterdi. “Etkili Hutbe Sunumu Yarışması”nda ise Şuhut ilçesinden Sinan Sayar ilk sırayı aldı. “Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması”nın şampiyonu Sultandağı ilçesinden Ahmet Seyit Göral oldu. “Bilgi Yarışması”nda Dinar ilçesinden Yasin Kırbıyık birinci olarak bölge yarışmasına katılma hakkı kazanarak önemli bir başarıya imza attı.