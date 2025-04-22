2025 Yılı Çocuk İşçilikle Mücadele Yılıdır

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, 2025 yılının “çocuk işçilikle mücadele yılı” olması gerektiğini belirtiyor. TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, “İstatistiklerle Çocuk, 2024” raporunun çocukların hak ettiği şekilde muamele görmediğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Demir, milyonlarca çocuğun tornada, tarlada ve atölyelerde çalıştırıldığını, bu durumun da çocukları sömürüye, iş kazalarına ve umutsuzluğa mahkum ettiğini vurguladı.

GELECEK NESİLLER İÇİN MÜCADELE

Demir, çocukların sağlıksız koşullarda çalışmaya zorlandığını belirterek, bu durumun sonuçlarının ciddi olduğunu, çocukların ölmesine, sakat kalmasına ve yaralanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Gelecek nesillere yaşanılabilir bir ülke bırakma hedefinde olduklarını dile getiren Demir, “2025 yılı, gerçek anlamda çocuk işçiliğiyle mücadele yılı haline getirmek için hep birlikte mücadele etmek zorundayız” ifadesini kullandı.