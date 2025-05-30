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2025 Yılı Destek Programı Sonuçları Açıklandı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANDI

2025 Yılı Teknik Destek Programı’nın 2. dönem başvurularının değerlendirildiği süreç, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği çerçevesinde sonlandırıldı. Teknik destek almaya uygun görülen projeler belirlendi. Mayıs ve Haziran döneminde gerçekleştirilen program için toplamda 15 başvuru yapıldı.

ÖN İNCELEME VE TEKNİK DEĞERLENDİRME AŞAMALARI

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olarak gerçekleştirilen ön incelemede, projelerin idari ve uygunluk kontrolleri tamamlandı. Ön inceleme sonucu uygunluk sağlanan başvurular, teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçiş yaptı. Teknik Destek başvurularından 65 ve üzeri puan alan projeler başarılı olarak kabul edildi. Bu değerlendirme neticesinde, başarılı bulunan toplam 6 proje listede yer aldı.

ERZURUM’daki bu süreç, yerel projelerin desteklenmesi adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

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