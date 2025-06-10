2025 Yılı ISEF’de Başarılar Kazanıldı

YARISMA HESABI VE BAŞARILAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025 yılı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, “24 öğrencimizin 14 proje ile katıldığı yarışmada ülkemizi temsil eden 2 proje ISEF büyük ödülünü kazandı” şeklinde ifade etti.

ÖĞRENCİLERİMİZİN GURURU

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Kacır, “2025 yılı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda öğrencilerimiz yine göğsümüzü kabarttı. Dünyanın en prestijli lise düzeyi bilim yarışmalarından birinde ülkemize bu gururu yaşatan öğrencilerimizi, onlara yol gösteren değerli danışmanlarını ve destekleyen ailelerimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi. Yarışmada, ülkemizi temsil eden 3 projenin de özel ödüle layık görüldüğünü belirtti.