2025 Yılı KÖYDES Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ DETAYLARI

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında; Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci, ilçe kaymakamları ve komisyon üyesi birim amirlerinin katılımıyla 2025 yılı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Vali Aydoğdu, “15.05.2025 tarih ve 2025/9803 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile KÖYDES projesi kapsamında toplam 121.479.684 TL ödenek tahsis edildi” dedi. Bu ödeneğin, kırsal alanlardaki altyapı eksikliklerini gidermek ve köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla kullanılacağını belirtti.

ÖDENEK KULLANIMI

Gündemde yer alan maddelerin görüşülürken kararlar alındı. Vali Aydoğdu, tahsis edilen ödeneğin, il merkezine ve ilçelere bağlı köylerin 1. ve 2. kat sathi kaplama yol yapımı, içme suyu depoları ile isale hatları, sulama havuzları, kanalizasyon hattı inşası ve kilit parke döşeme gibi öncelikli ihtiyaçlara yönelik projelerde değerlendirileceğini aktardı. Vali Hamza Aydoğdu, tahsis edilen ödeneğin Erzincan’a hayırlı olmasını dileyerek köylerdeki vatandaşların daha müreffeh bir yaşam sürmesi için yapılan ve yapılacak çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.