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“2025 Yılı Zamları İçin Hazırlık Başladı”

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YENİ YILA GİREN ARTIRIMLAR

Yeni yıla yaklaşırken, ehliyet, pasaport, sürücü kursları ve araç muayene ücretlerinde önemli artışların olacağı haberi vatandaşları harekete geçiriyor. Özellikle ehliyet ve pasaport yenilemek isteyenlerin sayısında gözle görülür bir artış gözleniyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, pasaport başvurularında son dönemde yüzde 40’lık bir artış yaşandığını belirtiyor.

ARTAN YENİLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

2025 yılında yürürlüğe girecek olan yüzde 44 oranındaki zam, ehliyet ve pasaport işlemlerinde yoğunluğa neden oluyor. Vatandaşlar, yeni yılda daha fazla ücret ödememek amacıyla son günlerde yoğun başvurular yapıyor. 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyet yenileme için sadece 15 TL ödenirken, bu tarihten sonra ücretin 5 bin TL’yi aşması bekleniyor. Bu durum, vatandaşların nüfus müdürlüklerine akın etmesine yol açıyor.

PASAPORT YENİLEMESİNDE GÖRÜLEN AKIN

Pasaport işlemlerinde de benzer bir durum yaşanıyor. Yurt dışı seyahat planı yapan vatandaşlar, zamdan etkilenmeden önce pasaportlarını yenilemek için nüfus müdürlüklerine başvuruyor. Sadece ehliyet ve pasaport değil, sürücü kursları ve araç muayene ücretlerinde de önemli artışlar bekleniyor. Otomobil sahibi vatandaşları da yakından ilgilendiren bu konular nedeniyle, yıl bitmeden işlemlerini tamamlamak isteyenlerin sayısı giderek artıyor.

YOĞUN İLGİ VE TALEP

Ehliyet kurslarına da yoğun talep artışı meydana geliyor. Bu yoğunluk, sürücü kursları için hareketli bir dönem başlatıyor. Ankara’da hizmet veren bir sürücü kursu sahibi Harun Yılmaz, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı açıklamada son bir ayda başvuruların neredeyse iki kat arttığını ifade ediyor. Uzmanlar, 2025 yılında yürürlüğe girecek zamlar nedeniyle, vatandaşların zamdan etkilenmemek için önceden gerekli işlemleri tamamlamalarını öneriyor.

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