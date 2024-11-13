“2025 Yılında Altın Ve Bitcoin Rekabeti”

ALTIN VE KRİPTO PARA PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

Altın fiyatlarında düşüş sürerken Bitcoin değer kazanmaya devam ediyor. Finansal analist İslam Memiş, köşe yazısında 2025 yılı için altın ve Bitcoin arasında yaşanacak “savaşta” iki kazanan ve bir kaybeden olacağını belirtti. “Peki bu savaşın kaybedeni kim olacak?” sorusunu gündeme getiren Memiş, altın fiyatlarında devam eden hareketliliğin yanı sıra gözlerin kripto para piyasasına çevrildiğini vurguladı. Yatırım tavsiyesi olmadığını dile getiren Memiş, yatırımcıların “Kripto paralar ne kadar yükselecek, altın fiyatları daha ne kadar düşecek?” sorusunu daha sık sorduğunu ifade etti. “2025 yılında Bitcoin-Altın savaşına hazır olun!” diyen Memiş, kripto para yatırımcılarının son 3 yıldır sabırla zararlarını kapatmayı beklediğini ve modern teknolojinin dünya genelinde sanal işlemlerin artmasını sağladığını söyledi.

BITCOIN-ALTIN YARIŞININ NEDENİ

Son haftalarda altın satan yatırımcıların kripto para aldığını belirten Memiş, Donald Trump ve Elon Musk’ın bu piyasalara büyük hareketlilik katacağını düşünüyor. Hatta Bitcoin’in 2025’te 100 bin doları aşabileceği tahmininde bulundu. Ancak aynı dönemde dünya genelindeki merkez bankalarının fiziki altın stoklarını artırması ve “3. dünya savaşı” ihtimaline karşı hazırlık yapması dikkat çekti. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların altına olan talebinin sürdüğünü ifade eden Memiş, fiziki varlıklara yatırım yapanlar ile dijital varlıklarla ilgilenenler arasında bir rekabetin doğacağını belirtti. 3 yıldır zararda olan kripto para yatırımcılarının yeniden güçlenmiş bir şekilde piyasaya döneceğini tahmin etti. Ayrıca, ABD’nin altın rezervlerinin resmi olarak 8 bin 133 ton olarak açıklandığına dikkat çeken Memiş, bu miktarın doğruluğuna dair şüphe yaşadığını dile getirdi. 2025’te ABD’nin altın rezervi konusu gündeme gelirse fiziki altına olan talebin artabileceğini öngördüğünü kaydetti.

2025 YILINDAKİ REKABETİN SONUÇLARI

Memiş, 2025 yılı itibarıyla altın ve Bitcoin rekabetinin yoğunlaşacağını ve en çok takas işlemlerinin bu iki varlık arasında gerçekleşeceğini öngörüyor. Genç yatırımcıların Bitcoin’den, gelenekçi yatırımcıların ise altından vazgeçmeyeceğinin altını çizen Memiş, bu iki varlığın sahiplerinin kazanan olduğunu, ama kenarda bekleyenlerin kaybeden olarak kalacağını vurguladı.