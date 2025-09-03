2025 Yılında Fenerbahçe Genel Kurulu Yapılacak

ÖNEMLİ BİR DÖNEME İŞARET EDİYOR

2025 yılı, Türk spor kamuoyunun ve Fenerbahçe taraftarının dikkatlerini yoğunlaştırdığı bir dönemi simgeliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü, aldığı karar ile birlikte Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sürecine girmiş durumda. Hem yönetimsel hem de sportif açıdan kritik bir noktada bulunan kulüp için bu seçim, yalnızca başkanlık değiştirme işlemi değil; aynı zamanda Fenerbahçe’nin gelecekteki vizyonunun şekilleneceği tarihî bir dönüm noktası olacak. Peki, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ne zaman tahakkuk edecek? Başkanlık seçiminde kimler oy kullanabilecek? İşte bu konularla ilgili detaylar.

TOPLANTI TARİHİ VE YERİ

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30’da icra edilecek. Toplantı, İstanbul Kadıköy’de, kulübün Şükrü Saracoğlu Stadyumu bitişiğindeki eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştirilecek. Eğer ilk oturumda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde, aynı gün ve saatte düzenleniyor. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın genel kurul toplanacak. Bu genel kurulda yalnızca başkanlık seçimi değil; kulübün 1 Haziran 2025 – 31 Mayıs 2026 dönemine ait faaliyet raporları okunacak, denetim kurulu raporları üyelerle paylaşılacak ve yeni dönem bütçesi oylamaya sunulacak.

BAŞKAN ADAYLARI İÇİN SON TARİH

Tüzük gereği, başkan adaylarının listelerini ve başvurularını 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar kulübe sunmaları bekleniyor. Başkanlık seçimi ise Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un ikinci günü olan 14 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleşecek. Bu seçim, kulüp tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Genel kurulun ilk gününde yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okunup onaylandıktan sonra, ikinci gün sandıklar kurulacak ve üyeler başkanlık seçimi için oylarını kullanacak. Eğer yeterli çoğunluk sağlanmazsa, yukarıda belirtilen tarihlerde seçim tekrar edilecek.

OY KULLANMA HAKKI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanabilecek olan kişiler, kulüp tüzüğünde net bir şekilde belirtilmiş durumda. 2025 yılı Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu için kulüp tarafından yapılan açıklamada, oy kullanma hakkına sahip üye sayısının 49.268 olarak belirlendiği aktarıldı. Oy verme işlemi sırasında üyeler, soyadlarına göre belirlenmiş masalarda kayıtlarını tamamlayacak ve kendilerine tahsis edilen sandıklarda oy kullanabilecekler. Bu süreçte, kulübün şeffaflık ilkesi gereği her bir oyun güvenli bir şekilde kullanılması adına gerekli tüm önlemler alınacak. Ayrıca seçim günü, Yüksek Divan Kurulu tarafından gözetim altında yapılacak ve sonuçlar anlık olarak kamuoyuna açıklanacak.