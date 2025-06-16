2025 YKS, 21-22 Haziran’da Yapılacak

SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bu yıl üniversiteye giriş için gerçekleştirilecek 2025 TYT, AYT ve YDT sınavlarına dair tarih ve saatler belirlendi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile sınav tarihleri kesinleşti. Şimdi, YKS’nin ne zaman yapılacağı ve saat kaçta başlayacağına bakalım.

21-22 HAZİRAN TARİHLERİNDE ÜÇ OTURUM

2025 YKS sınavı, iki gün boyunca üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:15’te başlayacak ve bu oturum 180 dakika sürecek. Sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlardan soruların yer alacağı AYT, katılımcılar için önemli bir aşama olacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın diğer bir oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT), 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 15:45’te başlayacak. YDT oturumu toplamda 120 dakika sürecek ve adayların dikkat etmeleri gereken önemli bir nokta, sınavın başlayacağı saati kaçırmamaları. Adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Geç kalan adaylar, sınava alınmayacak.

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Tüm bu süreçlerin ardından, 2025 YKS sınav sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Üniversiteye giriş için yapılan bu önemli sınav, öğrenciler için büyük bir fırsat sunacak.